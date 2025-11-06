Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 6 Kasım 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şansını Süper Loto'da denemek isteyenlerin gözü bu akşam yapılacak 6 Kasım çekilişine çevrildi. Milli Piyango canlı yayınında gerçekleştirilecek çekilişte 32.754.725 TL değerindeki büyük ikramiye sahibini bekliyor. Çekiliş sonuçları için şansoyunu severler araştırmalalrına hız kazandırdı. İşte Süper Loto sonuç ekranı ve tüm detaylar...
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.