Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 6 Kasım 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 17:48

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 6 Kasım 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto’da 6 Kasım çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto’nun bu akşamki çekilişi canlı yayınla gerçekleştirilecek. 32 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak edilirken, sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 6 Kasım 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şansını Süper Loto'da denemek isteyenlerin gözü bu akşam yapılacak 6 Kasım çekilişine çevrildi. Milli Piyango canlı yayınında gerçekleştirilecek çekilişte 32.754.725 TL değerindeki büyük ikramiye sahibini bekliyor. Çekiliş sonuçları için şansoyunu severler araştırmalalrına hız kazandırdı. İşte Süper Loto sonuç ekranı ve tüm detaylar...

6 KASIM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 6 Kasım 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz