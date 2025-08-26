Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto Sonuçları sorgulama erkanı 26 Ağustos 2025: MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.8.2025 19:41 Son Güncelleme: 26.8.2025 19:44

Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Bu hafta büyük ikramiye 6.691.688 TL olarak belirlendi. Milli Piyango Online üzerinden takip edilebilen çekiliş öncesi bilet sahipleri araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 26 Ağustos Süper Loto çekilişinde hangi rakamlar çıktı? İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Bu hafta büyük ikramiye 6.691.688 TL olarak duyuruldu ve şansını denemek isteyenler heyecanla biletlerini kontrol ediyor. Milli Piyango Online'dan çekilişi takip edebilen katılımcılar, kazandıran rakamları merak ediyor. İşte, 26 Ağustos 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

26 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

