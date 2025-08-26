Süper Loto Sonuçları sorgulama erkanı 26 Ağustos 2025: MPİ ile Süper loto sonuçları kazandıran numaralar açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Bu hafta büyük ikramiye 6.691.688 TL olarak duyuruldu ve şansını denemek isteyenler heyecanla biletlerini kontrol ediyor. Milli Piyango Online'dan çekilişi takip edebilen katılımcılar, kazandıran rakamları merak ediyor. İşte, 26 Ağustos 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.