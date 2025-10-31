SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA: MPİ Online ile 30 Ekim 2025 Süper Loto şanslı rakamlar!

Haftada üç kez düzenlenen Süper Loto çekilişi, yakından takip ediliyor. Salı ve Pazar günlerinin ardından, haftanın üçüncü çekilişi olan Perşembe çekilişi için biletler yatırıldı ve şanslı numaraların belirlenmesi bekleniyor. Bugünün çekilişi ile birlikte, büyük ikramiyenin hangi şanslı isme gideceği veya bir kez daha devredip devretmeyeceği belli olacak. İşte, 30 Ekim 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı:
Süper Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği takvime göre haftada üç gün düzenlenmektedir.
Çekiliş Günleri: Salı, Perşembe ve Pazar
Çekiliş Saati: Her üç günde de çekilişler saat 21.30'da (TSİ) başlamaktadır.
Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.