Süper Loto sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 9 Aralık 2025 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 9 Aralık 2025 tarihinde yapılan çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak gerçekleştirilirken, 24.507.022 TL'ye ulaşan ikramiye tutarı oyunu daha da cazip hale getirdi. Çekilişin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.