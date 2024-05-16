Superbox Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası – Turkcell Superbox Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

İçerisinde yer alan SIM kartı ile istediğiniz yerden internete bağlanmanızı sağlayan Superbox, özellikle tatil meraklıları için oldukça ilgi çekici oluyor. Yaygın olarak kullanılan Superbox müşteri hizmetlerine 7/24 destek sağlar. Müşteri hizmetlerine direkt bağlanmak için Turkcell Superbox çağrı merkezine nasıl bağlanılır sorusunun yanıtı bilinmeli ve superbox müşteri hizmetleri telefon numarası aranmalıdır.

Superbox Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası



Superbox müşteri hizmetlerine ulaşmak oldukça basit. Bunun için tek yapılması gereken cep telefonundan 532'yi tuşlamak! Eğer Turkcell'i değilseniz, diğer operatörlerden ya da sabit hatlardan aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz:

0532 532 00 00

Turkcell Superbox Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

Superbox Turkcell çağrı merkezine ister Turkcell ister farklı bir operatörden bağlanabilirsiniz. Superbox çağrı merkezine bağlanmak için kullanabileceğiniz numaralar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Turkcelliler için: 532

Diğer operatör ve sabit hatlar için: 0532 532 00 00

Bu numaralardan Turkcell Superbox çağrı merkezine direkt olarak bağlanabilirsiniz. Superbox için farklı kotalar arasından kendinize uygun olanı seçebilirsiniz.