Superman Karakterini Oynayan Oyuncular - Superman’i Kimler Canlandırdı?

İlk defa 1933 yılında yaratılan kurgusal bir karakter olan Superman oyuncuları kimdir bilmek isteyenler olabilir. 1938 yılında DC Comics tarafından yayınlanan dergi ile ortaya çıkan Superman karakterini oynayan oyuncular arasında, Henry Cavill ve Tyler Hoechlin gibi isimler bulunur. Yenileri kadar günümüzdeki pek çok insan, ilk Superman kimdir diye de merak eder. Superman'i canlandıran oyuncular kimdir? İşte Superman ile ilgili merak edilenler…

Superman Oyuncuları Kimdir?

Superman, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Krypton gezegeninden dünyaya kapsülle gönderilen bir bebeğin, Kansas'a düşmesi ve dünyalı bir aile tarafından yetiştirilmesini anlatan çizgi roman serisi ve sinema filmidir. Gerçek adı Clark Kent olan bu kurgusal karakter, aslında bir uzaylı olduğu için olağanüstü yeteneklere sahiptir. O ise güçlerini, dünyada adaletin yerini bulması ve iyiliğin kazanması için kullanır. İlk sinema filmi ise 1948 yılında çekilmiştir. Geçmişten günümüze Superman'i canlandıran oyuncular içinde aşağıdaki isimler bulunur.

Kirk Alyn: Superman (1948) Superman ve Atom Adam (1950)

George Reeves: Superman ve Köstebek Adam (1951), Superman'in Maceraları (1952-1958)

Christopher Reeve: Superman (1976), Superman II (1980), Superman III (1983), Superman IV Barış Arayışı (1987)

John Haymes Newton: Superboy (1988)

Gerard Christopher: Superboy'un Maceraları (1989-1991)

Dean Cain: Lois & Clark: Superman'in Yeni Maceraları (1993-1997)

Brandon Routh: Superman Dönüyor (2006)

Henry Cavill: Çelik Adam (2013), Batman ve Superman Adaletin Şafağı (2016)

Tyler Hoechlin: Supergirl (2015-2021)

Superman'in Konusu Nedir?

DC Comics'in en ünlü kahramanı olan Superman, uzaydan dünyaya gönderilen ve üstün yeteneklere sahip olan hayali bir karakterdir. Bir bebek, Krypton gezegeni yok olmak üzereyken bir kapsüle yerleştirilerek dünyaya gönderilir. Uzayda uzun bir yolculuktan sonra ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan bir kasabaya düşer. Çocukları olmayan Kent çifti, onu bulur ve Clark adını verirler. Dünyalı ailesi tarafından büyütülen Clark Kent'in, tüm insanlığı hayran bırakacak doğaüstü yetenekleri vardır. Uçma, uzayda nefes alabilme, soğuk hava üfleme, üstün bir işitme, ısı bakışı, insanüstü bir dayanıklılık ve güç bunlardan bazılarıdır. Bu güçleri sayesinde dünyada adaleti sağlamak için çalışır ve kötülere karşı mücadele eder. Lois Lane ise onun hem sevgilisi hem de en büyük destekçilerinden biridir.