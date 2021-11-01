Şüpheli kamyondan 16 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlara devam ediyor. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği tanker yüklü bir kamyonu takibe aldı.

Takip sonucu durdurdukları tanker yüklü araçta arama yapan ekipler, yasal olmayan yollardan toplanarak depolanan madeni yağ ve atık olduğu anlaşılan 16 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Ayrıca, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslara adli makamlarca, "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.