Süprem Kumaş Nedir? Süprem Kumaş Özellikleri Neler, İyi Mi, Sağlıklı Mı?

"Süprem kumaş nedir?" sorusu, kullanım alanı geniş olan kumaş çeşitlerinden birine yöneliktir. Bu kumaş çeşidinin üretildiği iplikler ile makinelere bağlı olarak spesifik özellikleri mevcuttur. Dolayısıyla "Süprem kumaş özellikleri neler?" diyenlere, bu kumaş çeşidinin benzerlerinden ayrılan yönlerinden söz edilebilir. Ayrıca bu ürünün kullanım alanı ve detaylı özellikleri, "Süprem kumaş nasıl olur, nerelerde kullanılır?" sorusuna yanıt olarak sunulabilir.

Süprem Kumaş Nedir?

Tekstil sektöründe pek çok farklı kumaş türü kullanılır. Piyasada yaygın olarak bulunan ve sıklıkla kullanılan kumaş çeşitlerinden biri de süprem kumaş olarak bilinir. Bu kumaş çeşidinin yalnızca yuvarlak örme makineleri kullanılarak üretilebildiği görülür. Süprem kumaşın kullanım alanı ise son derece geniştir. En çok süprem kumaş kullanımına başvurulan ürünler ise üst ve alt giyim parçalarıdır. Ayrıca iç çamaşırı üretiminde de farklı süprem kumaş çeşitlerinin tercih edildiğine rastlanır.

Süprem Kumaş Özellikleri Neler?

Kullanım alanı yaygın olarak araştırılan süprem kumaşın özellikleri de pek çok kişi tarafından merak edilir. Bu kumaş türünün genelde giyim sektöründe kullanıldığı düşünüldüğü takdirde ne gibi özelliklere sahip olduğu konusunda da fikir yürütülebilir. Yuvarlak örme makineleriyle üretilen bu kumaş çeşidi, pamuk ya da ağırlıklı olarak pamuk içeren ipliklerden elde edilir. Ayrıca süprem kumaş çeşidinin, yuvarlak örme makineler yardımı ile düz bir şekilde örüldüğü söylenebilir. Süprem kumaşın diğer özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

Bu kumaş çeşidi genelde 100 ile 130 gram aralığında olan düşük gramajlarda üretilip kullanıma sunulur.

Ön kısmı düz yapıda olan süprem kumaşın arkasının ise ters ilmek şeklinde olduğu görülür.

Arkası ve önü farklı yapıda olan süprem kumaş, kimi durumlarda yüksek gramajlı olarak da örülebilir. Bu durumda süprem kumaşlar örülürken tek katlı ipliklerin tercih edildiği söylenebilir.

Bu kumaşlar; ribana, haraşo ve interlok kumaşlara göre daha esnek yapıda iken desenlendirmeye uygundur.

Tüp şeklinde elde edildiği görülen bu kumaş çeşidi, kullanılırken açık olarak kesilir.

Süprem Kumaş Nasıl Olur, Nerelerde Kullanılır?

Yıkanması kolay kumaşlardan biri olarak bilinen süprem kumaşın bakımı da zor değildir. Ayrıca bu ürün ağırlıklı olarak pamuklu iplikten elde edildiği için sağlığa zararlı olmayan kumaşlar arasında gösterilir. Süprem kumaşın yapısı sayesinde yaygın olarak kullanıldığı ürünler ise şu şekildedir:

Fanila

İç çamaşırı

Atlet ve slipler

T-shirt gibi üst giyim parçaları

Süprem Kumaş Çeşitleri Nelerdir?

Bir süprem kumaş, tek veya çift katlı ipliklerden elde edilmesine bağlı olarak farklı türlerde üretilebilir. Bu bağlamda süprem kumaşın bazı çeşitleri aşağıdaki gibidir: