Süpürge cinayeti davası başladı: Eşini fazla ses yaptığı için öldüren adamdan skandal savunma

"BANYODAN GELDİĞİMDE YERDE YATIYORDU"

Duruşmadaki savunmasında sanık Gürsel Kaya, "Eşimle aramda olaydan önce bir anlaşmazlık yoktu. Bir türlü geçmeyen baş ağrısından muzdaribim. Olay tarihinde sabah 7'de eve geldim. Sanayide bekçilik yapmaktayım. Saat 15'e kadar uyudum. Bu sırada evde eşim vardı. Beni uyandırdı, kahvaltı yapmamı istedi. Ben kahvaltı yaparken o evi süpürmeye başladı. Baş ağrısının başlaması üzerine önce banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Ancak eşim halen evi süpürmeye devam ettiğinden kendisinden sessiz olmasını istedim. Cevap vermeden süpürmeye devam etti. Banyoya tekrar gidip geri döndüğümde eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Hemen uyandırmaya çalıştım. Sonra önce 112'yi arayıp yardım çağırdım, sonra oğlumu aradım. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum. 3 tane çocuğum anne babasız kaldı. Ben cezaevine girdim" diyerek pişman olduğunu öne sürdü.