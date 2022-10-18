Süpürge cinayeti davası başladı: Eşini fazla ses yaptığı için öldüren adamdan skandal savunma

İstanbul Ümraniye'de 23 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen korkunç olayda, 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken ses yaptığı için elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürmüştü. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen Gürsel Kaya hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk celsesi görüldü. Tutuklu sanık Gürsel Kaya duruşmaya bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
"BANYODAN GELDİĞİMDE YERDE YATIYORDU"
Duruşmadaki savunmasında sanık Gürsel Kaya, "Eşimle aramda olaydan önce bir anlaşmazlık yoktu. Bir türlü geçmeyen baş ağrısından muzdaribim. Olay tarihinde sabah 7'de eve geldim. Sanayide bekçilik yapmaktayım. Saat 15'e kadar uyudum. Bu sırada evde eşim vardı. Beni uyandırdı, kahvaltı yapmamı istedi. Ben kahvaltı yaparken o evi süpürmeye başladı. Baş ağrısının başlaması üzerine önce banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Ancak eşim halen evi süpürmeye devam ettiğinden kendisinden sessiz olmasını istedim. Cevap vermeden süpürmeye devam etti. Banyoya tekrar gidip geri döndüğümde eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Hemen uyandırmaya çalıştım. Sonra önce 112'yi arayıp yardım çağırdım, sonra oğlumu aradım. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum. 3 tane çocuğum anne babasız kaldı. Ben cezaevine girdim" diyerek pişman olduğunu öne sürdü.
3 YILDIR ANTİDEPRESAN KULLANIYORMUŞ
Sanık avukatı ise müvekkilinin 2019 yılından bu yana antidepresan ilaçlar kullandığını, bu şekilde bir eylemi gerçekleştirmesi için olağandışı gelişen bir durum ya da olayın yaşanması gerektiğine değindi. Aynı zamanda sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkin rapor alınabilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve şikayetçi olduklarını söyledi.
CEZAİ EHLİYETİNİN OLUP OLMADIĞINI SORULACAK
Duruşma sonu mahkeme, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına yönelik ATK'ya sevk edilerek, rapor alınmasına karar verdi. Öte yandan hastaneye müzekkere yazılarak, sanığın tedavi görmüş olması halinde tüm evraklarının mahkemeye gönderilmesini isteyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.