Haberler Yaşam Haberleri Şura Suresi 19. Ayet Okunuşu - Şura Suresi 19. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali
Giriş Tarihi: 30.4.2024 09:38

Şura Suresi 19. Ayet Okunuşu - Şura Suresi 19. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Şura Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 42. Suresidir. Medine döneminde inmiştir ve 53 ayetten oluşmaktadır. Sureye ismini veren "şura" (danışma) kelimesi, 38. ayette geçen "emr-i şûra" tabirinden türemiştir. İstişare, vahdet, adalet, sorumluluk, takva, iman, küfür, münafıklık ve ahiret gibi konular işlenmektedir. Şura Suresi 19. ayet okunuşu Allah'ın kullarına karşı olan lütuf ve keremini vurgular. Şura Suresi 19. ayet Türkçe anlamı ve meali rızkın genişliği ve darlığı Allah'ın takdirindedir vurgusunu yapar.

Şura Suresi 19. Ayet Okunuşu - Şura Suresi 19. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Şura Suresi, istişare ve vahdet gibi önemli konularda bilgiler içeren bir suredir. Bu sureyi okumak, müminin şuurunu ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca surede işlenen diğer konulardan da dersler çıkararak kendimizi ve toplumumuzu daha iyi hale getirebiliriz. Şura Suresi 19. ayet okunuşu müminlere Allah'a şükretmeleri ve O'na tevekkül etmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Şura Suresi 19. ayet Türkçe anlamı ve meali bizlere dünya hayatı ve ahiret hayatı hakkında birçok şey anlatabilir.

Şura Suresi 19. Ayet Arapça Yazılışı


Şura Suresi 19. Ayet Okunuşu

  • Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu).

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Şura Suresi 19. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Şura Suresi insanın, bütün istek, eğilim ve çalışmalarına, dünya-âhiret dengesini gözeterek ve sahip olduğu veya olabileceği bütün imkânların da yüce Allah'ın lutfu olduğunu asla gözden uzak tutmadan yön vermesi gerektiğini gösterir. 19. ayetin meali şu şekilde;

  • Allah kullarına çok lütufkârdır, dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur.

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Şura Suresi 19. Ayet Okunuşu - Şura Suresi 19. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali
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