Sürekli Kabız Olmak Neyin Belirtisi? Uzun Süren Kronik Kabızlık Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Kabızlık, günümüzde en sık doktora müracaat edilen hastalıklardan biri haline gelmiştir. Bunun birçok nedeni olabilir fakat genelde ileri yaşlarda görülmektedir. Kabızlık, kadınlarda erkeklere göre 2-3 daha fazla rastlanan bir durumdur. Ayrıca kabızlık bazen uzun süre devam edebilmektedir. Bu tarz durumlarda ise doktora kesinlikle başvurulması gerekmektedir. Peki, uzun süren kronik kabızlık durumlarına ne neden olur ve hangi hastalığın belirtisidir? Sorularının yanıtı yazımızdadır…

Sürekli Kabız Olmak Neyin Belirtisi?

Kabızlık, en sık doktora müracaat edilen hastalıklardan biridir. Genelde ileri yaşlarda görülmesine karşın toplumun her kesimini etkileyebilir. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla rastlanır. Bütün erginlerin yaklaşık üçte biri yaşantılarının muayyen bir zamanında bir anus veya rektum hastalığından şikayetçi olmaktadırlar; hemoroid (basur), fissür veya fistülalar gibi. Böyle durumlarda uzman bir doktora danışmalı, işi kendi yöntemlerimize bırakmamalıyız. Bunun yanında sürekli devam eden kabızlık durumları Rektal prolapsus, anal fissür, hemoroid, multiple skleroz ve Parkinson gibi önemli sinir sistemi hastalıkları, tiroid rahatsızlıkları ve depresyon gibi durumların belirtisi olabilmektedir.

Uzun Süren Kabızlık Neden Olur?

Kabızlık ya da konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yetersiz olması (haftada üç kez veya daha az sayıda) veya bağırsak hareketlerinin %25'inden çoğunda dışkılama güçlüğü, kabızlık olarak adlandırılır. Kabızlık sıklıkla dışkının tam boşalmaması, dışkıda incelme ve ağrılı dışkılamaya neden olur, kabızlık olarak adlandırılır. Kabızlığa genel nüfusta %2-30 arasında rastlanır.

Kabızlık bazen bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve bazen de tıkayıcı tipte dışkılama nedeniyle olabilir. Kabızlık sorunu olan hastaların %50'sinde tıkayıcı tipte dışkılama olduğu belirlenmiştir. Kabızlığa karın ağrısı eşlik etmez, beraberinde karın ağrısı olması huzursuz bağırsak sendromu varlığında görülür. Kabızlık süresinin giderek uzaması ile birlikte dışkı sertleşip taşlaşmış dışkı (fekal impaksiyon) şekline dönüşüp bağırsak düğümlenmesine yol açabilir.

Sürekli Kabızlık Hangi Hastalığın Belirtisi?

Kabızlığın devam etmesi ve sürekli hale gelmesi birçok olumsuz durumu beraberinde getirmektedir. Bunun nedeni bağırsağın vücuttaki birçok sisteme yararının bulunmasıdır. Bağırsaktaki düzen bozulup kabızlık gibi durumlar sürekli hale gelirse eğer aşağıdaki bazı önemli hastalıklar oluşabilmektedir: