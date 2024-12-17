Suriye zindanında 10 yıl süren kâbus: Şam’da gözaltına alındı, işkence altında hayatta kaldı

Şam'da 1993 yılında üniversite eğitimine başladığı sırada gözaltına alınan ve 10 yıl boyunca işkence gören Özel, Türkiye'nin girişimleri sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Üniversite okumak için Şam'a giden Hasip Özel, pasaport işlemleri sırasında gözaltına alındığını ve akıl almaz işkencelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Gözaltı sürecini anlatan Özel, "Beni bir arabaya koydular, iki polis sırtımın üzerinde oturdu. Neler olduğunu anlamadan siyasi şubeye götürüldüm. 15-20 gün boyunca işkence gördüm. Bana sahte bir şahit getirdiler ve üzerimde bomba olduğunu söyledi. Ne kadar reddetsem de işkenceler devam etti. 7,5 ay boyunca işkenceye maruz kaldım, ardından 3 yıl boyunca 2 metre uzunluğunda, 45 cm genişliğinde bir hücrede kaldım. Bu hücrede ne güneşi, ne yıldızları gördüm. Yiyeceklerimizi yere döküyorlardı ve açlıkla tehdit ediyorlardı. 24 saatte bir su veriliyordu. Soğuktan vücudum siyaha dönmüştü" dedi.

İŞKENCE, İDAMLAR VE AÇLIK

Hasip Özel, Suriye'deki cezaevi şartlarının insanlık dışı olduğunu belirterek, "Pazartesi ve perşembe günleri idam günleriydi, bizlere zorla izletiyorlardı. 2 bin kişiyi pres makinelerine koyup öldürdüler. Hücrede ölü mahkûmları ayaklarından sürükleyerek götürüyorlardı. 70 yaşındaki bir adamın önünde 4 çocuğunu şehit ettiler. Bu acılara şahit olmak en büyük işkenceydi" dedi.

10 yıl boyunca ailesinden haber alamayan Özel, Sednaya Hapishanesi'nde tutulduğu sırada Türkiye'nin girişimleri sayesinde serbest bırakıldı. 28 Mayıs 2003'te Mehmet Albayrak, Mustafa Albayrak ve Abdurrahman Dolgun ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Özel, "Devletimizin büyük çabaları sayesinde serbest kaldım. Özgürlüğümü geri kazanmak benim için tarifsiz bir mutluluktu" ifadelerini kullandı.