Suriye’de depremde hayatını kaybedenlerin yakınları kimsesizler mezarlığında sevdiklerini arıyor

- İsimsiz cenazelerin eşkallerini belleğine kaydetti

Afrin ilçesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Cinderes beldesinde yaşayan 55 yaşındaki Mahmut Ali, deprem kurbanlarının defninde yer aldı.

Depremlerin ilk saatlerinde evsiz kalan Ali, ailesini yakındaki çadıra yerleştirerek mezarlıktaki çalışmalara katıldı.

Ali, cenazeleri belde mezarlığına gömülen kimliği belirsiz kişilerin eşkalini hafızasına kazıdı.

Gününün bir kısmını mezarlıkta geçiren Ali, yakınlarını arayanlara cenazelerin eşkalini anlatarak yardımcı oluyor.

Ali, buraya defnettiklerini kimsenin tanımadığını belirterek, "Deprem sırasındaki durumdan dolayı kimse birbirini tanıyamadı. Burada çocuklar da vardı, biri yeşil kazaklı kızdı, bir diğeri kırmızı kazaklıydı." dedi.

Bölgenin büyük bir felakete tanıklık ettiğine dikkati çeken Ali, "Buraya defnettiklerimizin hepsini hafızama kaydettim. İsimsiz gömdüklerimiz için mezarlığa gelip yakınını soran olursa eşkalini vererek yardımcı olmak istiyorum. Her gün buraya geliyorum." diye konuştu.