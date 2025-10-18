Haberler Yaşam Haberleri Suriye’de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 18.10.2025 12:56

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle dualarla görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki törene katılan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler, bizim kahramanlarımızsınız, dualarımız sizlerle. Görevinizi her zaman en iyi, en layıkıyla yapıyorsunuz. Kalbiniz, yüreğiniz bayrak, vatan sevgisiyle dolu hamdolsun. Allah sizi esirgesin. İnşallah gidin, görevinizi en iyi şekilde yapın ve geri dönün. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun" dedi. Okunan dualarla polisler Suriye'ye uğurlandı.

