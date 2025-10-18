Suriye’de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı

Özel Harekat Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki törene katılan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler, bizim kahramanlarımızsınız, dualarımız sizlerle. Görevinizi her zaman en iyi, en layıkıyla yapıyorsunuz. Kalbiniz, yüreğiniz bayrak, vatan sevgisiyle dolu hamdolsun. Allah sizi esirgesin. İnşallah gidin, görevinizi en iyi şekilde yapın ve geri dönün. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun" dedi. Okunan dualarla polisler Suriye'ye uğurlandı.