Haberler Yaşam Haberleri Suriye'de yeni hükümetin ilk kadın temsilcisi Ayşe Seyidoğlu oldu: Türkiye'deki Suriyelilerin platform başkanıydı
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:48 Son Güncelleme: 23.12.2024 09:59

Suriye'de yeni hükümetin ilk kadın temsilcisi Ayşe Seyidoğlu oldu: Türkiye'deki Suriyelilerin platform başkanıydı

Suriye’nin yeni hükümeti tarafından hükümette görev alacak olan isimler atanmaya devam ediyor. 14 yıl önce iç savaş çıktığında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu’nun geçmiş dönem başkanlığını yapan Ayşe Seyidoğlu (Ayşe Eldibs), Suriye’nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Suriye’de yeni hükümetin ilk kadın temsilcisi Ayşe Seyidoğlu oldu: Türkiye’deki Suriyelilerin platform başkanıydı

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye'de yaşamış bir isim oldu. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Suriye vatandaşı olan Ayşe Seyidoğlu, Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti. Suriye Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı, Suriyeli kadınların hukuki, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarıyla ilgilenen Siyasi İşler Dairesi Kadın İşleri Dairesi ile kolay iletişim için Ayşe Seyidoğlu'nun telefon numarasını çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Suriye'de yeni hükümetin ilk kadın temsilcisi Ayşe Seyidoğlu oldu: Türkiye'deki Suriyelilerin platform başkanıydı
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