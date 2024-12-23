Suriye’de yeni hükümetin ilk kadın temsilcisi Ayşe Seyidoğlu oldu: Türkiye’deki Suriyelilerin platform başkanıydı

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye'de yaşamış bir isim oldu. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Suriye vatandaşı olan Ayşe Seyidoğlu, Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti. Suriye Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı, Suriyeli kadınların hukuki, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarıyla ilgilenen Siyasi İşler Dairesi Kadın İşleri Dairesi ile kolay iletişim için Ayşe Seyidoğlu'nun telefon numarasını çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaştı.