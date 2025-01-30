Suriye’den gelen yorgun mermi araca isabet etti

İlçede yıllardır yorgun mermi korkusu yaşadıklarını ve yakın zamanda yorgun mermi isabet etmesi sonucu yeğeninin hayatını kaybettiğini söyleyen Müslüm Bala isimli vatandaş, bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Bala, ilçeye sürekli isabet eden yorgun mermiler nedeniyle yıllardır huzursuz olduklarını belirtti.