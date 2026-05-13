Suriyeli Türkmen simit kültürünü Lazkiye’ye taşıdı

Suriye
'deki iç savaş sırasında Bayırbucak'ta rejime karşı mücadele eden, ardından uzun yıllar Türkiye
'de kalan Suriyeli Türkmen Yusuf Sara, yıllar sonra döndüğü memleketine simit kültürünü taşıdı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle birlikte kesin dönüş yapan Sara, Lazkiye
'de Türk usulü simit ve pastane ürünleri satan bir işletme açma fikriyle yola çıktıklarını söyledi. İlk şubeyi Türkmen Mahallesi'nde açtıklarını ifade eden Sara, kısa sürede yoğun ilgi gördüklerini, halkın talebi üzerine ikinci şubeyi şehir merkezinde açtıklarını kaydetti. Şu anda Lazkiye'de iki şube işlettiklerini belirten Sara, yaklaşık 20-25 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi. Simit, poğaça ve çayın bölgede büyük talep gördüğünü vurgulayan Sara, özellikle Türkiye'den gelen ziyaretçilerin işletmeye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.