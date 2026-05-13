Haberler Yaşam Haberleri Suriyeli Türkmen simit kültürünü Lazkiye’ye taşıdı
Giriş Tarihi: 13.05.2026

Suriyeli Türkmen simit kültürünü Lazkiye’ye taşıdı

Suriyeli Türkmen simit kültürünü Lazkiye’ye taşıdı
  • ABONE OL
Suriye'deki iç savaş sırasında Bayırbucak'ta rejime karşı mücadele eden, ardından uzun yıllar Türkiye'de kalan Suriyeli Türkmen Yusuf Sara, yıllar sonra döndüğü memleketine simit kültürünü taşıdı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle birlikte kesin dönüş yapan Sara, Lazkiye'de Türk usulü simit ve pastane ürünleri satan bir işletme açma fikriyle yola çıktıklarını söyledi. İlk şubeyi Türkmen Mahallesi'nde açtıklarını ifade eden Sara, kısa sürede yoğun ilgi gördüklerini, halkın talebi üzerine ikinci şubeyi şehir merkezinde açtıklarını kaydetti. Şu anda Lazkiye'de iki şube işlettiklerini belirten Sara, yaklaşık 20-25 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi. Simit, poğaça ve çayın bölgede büyük talep gördüğünü vurgulayan Sara, özellikle Türkiye'den gelen ziyaretçilerin işletmeye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

#TÜRKİYE #LAZKİYE #SURİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeli Türkmen simit kültürünü Lazkiye’ye taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA