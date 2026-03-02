Suriye’ye dönen Şeyma’dan duygusal mesaj

Şam'dan bir video mesaj yayımlayan Şeyma, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e seslenerek Ramazan ayını tebrik etti ve teşekkürlerini iletti. Mesajında, Kayseri'de geçirdiği 14 yıl boyunca gördüğü destek için minnettar olduğunu belirten Şeyma, "Siz her zaman bizim için elinizden geleni yaptınız, çok teşekkür ederim. Ailem de teşekkür ediyor" dedi.

"14 YIL TÜRKİYE'DE YAŞADIM"

Türkiye'de büyüdüğünü ve Türkiye'ye alıştığını dile getiren Şeyma, Suriye'ye döndükten sonra henüz yeni hayatına adapte olamadığını söyledi. Kayseri'yi, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini belirten genç kız, Suriye'ye dönüş sürecini ise şu sözlerle anlattı: "Ben 14 yıl boyunca Türkiye'de yaşadım, orada büyüdüm ve oraya alıştım. Buraya geldiğimden beri hiç alışamadım. Kayseri'yi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlüyorum"

KAYSERİ'DE SPORLA BÜYÜDÜ

Kayseri'de sporla iç içe bir hayat sürdüğünü belirten Şeyma, Kayseri Ticaret Odası (KTO) bünyesindeki Erva Spor Kulübü'nde çok mutlu olduğunu söyledi. Sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan genç kız, antrenman günlerini özlediğini belirterek; "Özellikle sporla geçirdiğim günlerimi unutamıyorum. Şeyma, Kayseri Ticaret Odası (KTO) bünyesindeki Erva Spor Kulübü'nde çok mutluydum. Burada hiç spor kulübü yok. Dilerim ki burada da bir KTO spor kulübü inşallah zamanla olur" dedi.

"BİR GÜN SİZİ EVİMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUM"

Mesajının sonunda Şam'dan Türkiye'ye selam gönderen Şeyma, Kayseri Valisi'ni evlerinde misafir etmek istediğini belirterek, "Sizi çok seviyorum. Şam'dan Türkiye'ye ve Sayın Valime çok selamlar" dedi. Şeyma'nın duygu yüklü mesajı, Türkiye'ye olan vefasını ve Kayseri'ye duyduğu derin özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

"BİZ DE SENİ ÖZLEDİK ŞEYMA"

Şeyma'nın mesajı üzerine açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, genç kıza şu sözlerle seslendi: "Kayseri'de doğup büyüyen ve 14 yıl boyunca bu şehirde yaşayan Şeyma… Bu şehrin sokaklarında izlerin, anılarında çocukluğun kaldı. Kayseri Ticaret Odası bünyesindeki Erva Spor Okulu'nda geçirdiğin günler hâlâ aklımızda. Ailenle birlikte Şam'a dönmüş olsan da Kayseri'yi ve arkadaşlarını özlediğini duymak bizi çok duygulandırdı. Biz de seni özledik Şeyma kızım. Kalbimiz hep seninle" Şeyma'nın duygu dolu mesajı ve Vali Çiçek'in karşılığı, iki ülke arasında kurulan gönül köprüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.