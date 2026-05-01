Sürmene’ye dev bilim yatırımı Bilim Merkezi için imzalar atıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde hayata geçirilecek "Bayraktar Bilim Merkezi" projesinde önemli bir adım atıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında protokol imzalanarak resmi süreç başlatıldı.5 bin 150 metrekarelik alan üzerine kurulacak proje ile ilçeye bilim ve teknoloji alanında önemli bir yatırım kazandırılması hedefleniyor.

İMZALAR ATILDI, SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır'ın katılımıyla düzenlenen törende, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında gelişimine katkı sağlayacak merkezin resmi süreci başlatıldı.Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile Elvan Kuzucu Hıdır proje protokolünü imzaladı. Projede Mayıs ayı içerisinde ilk kazmanın vurulacağı bildirildi.

EMİNE BAYRAKTAR ADINI TAŞIYACAK

Sürmene Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek merkez, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babaannesi Emine Bayraktar'ın ismini taşıyacak.İlçe merkezinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alana inşa edilecek merkezin toplam kullanım alanının 5 bin 150 metrekare olacağı belirtildi. Projenin 2027 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

DENEYAP ATÖLYELERİ VE TEKNOLOJİ ALANLARI YER ALACAK

Merkezde DENEYAP atölyeleri, uygulamalı eğitim alanları, sergi salonları ve bilim kütüphanesi yer alacak. Ayrıca açık alanlarda İHA ve SİHA gibi yerli ve milli teknolojilerin sergileneceği özel bölümler oluşturulacak.

AZİZOĞLU: "GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞECEK"

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, projenin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu eser sadece bir bina değil, geleceğin mühendislerinin yetişeceği bir merkez olacak. Gençlerimize yeni ufuklar açacak" dedi. Azizoğlu, merkezin 7 atölyeden oluşacağını belirterek, "Uzay bilimlerinden doğaya kadar geniş bir eğitim alanı olacak. İki DENEYAP atölyesi de yer alacak" dedi.

T3 VAKFI: "CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURUYORUZ"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise Sürmene'de kurulacak merkezin bölge için önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak, "Trabzon'un ikinci bilim merkezini hayata geçiriyoruz. Gençler için güçlü bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör