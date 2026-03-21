Sürü halinde vuracak! PİRANA KİDA denizlerde oyunu değiştirecek

Asimetrik harp şartlarına uygun olarak geliştirilen PİRANA, tek başına olduğu kadar sürü halinde de görev yapabiliyor. Operasyon sırasında bazı araçlar düşmanın radar ve savunma sistemlerini meşgul ederken, düşük radar izine sahip diğer PİRANA'lar hedefe sızarak üzerindeki harp başlığıyla imhayı gerçekleştiriyor. Bu özellik, sistemi sahada son derece etkili kılıyor.

UYDU KONTROLLÜ, SINIRSIZ MENZİL

Radyo frekans (RF) ve uydu (SATCOM) haberleşme sistemleriyle donatılan PİRANA, hem uzaktan kumandalı hem de otonom şekilde görev yapabiliyor. Uydu üzerinden kontrol kabiliyeti sayesinde binlerce kilometre uzaklıktan sevk ve idare edilebilen sistem, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak operasyonel esneklik sağlıyor.

HIZLI, ÇEVİK VE YIKICI GÜÇ

40 knotun üzerindeki hızı ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken PİRANA, hızlı müdahale gerektiren görevlerde öne çıkıyor. 100 kilogramlık harp başlığı taşıyan sistem, 200 deniz milini aşan görev menziliyle uzun mesafelerde dahi etkili sonuçlar veriyor.

İHA İLE ORTAK OPERASYON DÖNEMİ

2025 yılında gerçekleştirilen testlerde PİRANA, 3,5 metrelik hedefi tam isabetle imha ederek başarısını kanıtladı. En dikkat çeken gelişme ise insansız hava araçlarıyla sağlanan entegrasyon oldu. TCG Anadolu üzerinden yönetilen sistemin kontrolü, havalanan Bayraktar TB3'e devredildi. İHA üzerinden yönlendirilen PİRANA, hedefi nokta atışıyla vurdu.

Bu testle birlikte Türkiye, insansız hava araçlarının insansız deniz araçlarını kontrol edebildiği yeni bir harekât konseptini başarıyla ortaya koymuş oldu. Savunma uzmanlarına göre PİRANA KİDA, yakın gelecekte deniz savaşlarının seyrini değiştirecek kritik sistemler arasında yer alacak.