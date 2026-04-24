Sürücü babaya ceza yolcu çocuğuna hediye

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakımyurdu Caddesi'nde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 142 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 44 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 19 motosiklet trafikten men edildi.

DUYARLI YAKLAŞIM TAKDİR TOPLADI

Denetimler sırasında bir motosiklet sürücüsünün, fiziksel engelli oğlunu kask takmadan motosikletin ön kısmında taşıdığı görüldü. Polis sürücü babayı durdurup, yaptığı incelemenin ardından cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri, küçük çocuğu sevindirerek çeşitli hediyeler verdi. Polis ekipleri babaya, en ufak bir sarsıntıda çocuğun düşebileceğini belirterek daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Uygulama, hem trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken hem de polis ekiplerinin duyarlı yaklaşımıyla takdir topladı.