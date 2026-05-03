Sürücü bayıldı aracı direğe çarptı! Devrilen direk Mısırlı turisti öldürdü

Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nil S. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre sürücü direksiyon başında bayıldı. Hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı.

TURİSTİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy'nin üstüne devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Turistin bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Asma Salah Hegazy'nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Turist olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINAN GENÇ KADIN ADLİ KONTROL ALDI

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.