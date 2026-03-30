Sürücü tutuklandı... Genç kız yaşam mücadelesi veriyor

Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:58

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor. Olay sonrası kaçtığı ve alkollü olduğu sürücü öne sürülen sürücü tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 23.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan A.H. (23) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.T.'nin boynunda kırık olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü A.H. ile yanında bulunan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden sürücü A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanında bulunan kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
