Haberler Yaşam Haberleri Sürücü uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyonda sızınca trafik kilitlendi
Giriş Tarihi: 9.10.2025 15:29

Sürücü uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyonda sızınca trafik kilitlendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeki sürücü, direksiyon başında sızdı. Dakikalarca hareket etmeyen araç nedeniyle caddede trafik oluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sürücü uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyonda sızınca trafik kilitlendi

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü, trafiğin en yoğun olduğu caddede aracıyla bekleme yaptı.

Arkasında bekleyen yaklaşık 10 araç korna basarak ilerlemesini istedi. Kornalara cevap vermeyen sürücünün yanına giden vatandaşlar kendinde olmayan sürücüyle karşılaştı.

Vatandaşların tepkisine gülerek yanıt veren sürücü 15 dakika boyunca hareket etmedi. Daha sonra vatandaşların yardımıyla araç kenara çekilerek yol trafiğe açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücü uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyonda sızınca trafik kilitlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz