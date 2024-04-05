Sürünerek dumandan korundum

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangından arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan tek kişi olan marangoz Ercan Erkan olay sonrası gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ercan Erkan'ın ifadesi şöyle:DJ kabininin arkasında çok şiddetli siyah dumanlar, alevler yükseldi. O esnada elektriklerin kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Kaos ortamı oldu.15 yıldır mobilya ustasıyım. Çalıştığım şirketin sahibi Ramazan Alpan da yangında öldü. 20 Mart'tan itibaren mekânda tadilata başladık. Locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışımalar oldu.Yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediğim için tüpü elinden aldım. Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı.Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayarak yere yatarak sürünmeye başladım. Koridordan geçip vestiyer kısmı bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım.Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim. İçeride mahsur kalan işçilerin yerlerini göstermek için itfaiye ekibiyle birlikte içeri girdim. Çalışanların yerlerini gösterdikten sonra çıkarıldım. Daha sonra tedavi için hastaneye götürüldüm.Gayrettepe'de, 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınıyla ilgili gözaltına alınan kulübün ortağı Şehzade Şazi Şekergümüş ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü. Olayla ilgili dün gözaltına alınan 3 kişiyle şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Gece kulübü yangınında hayatını kaybeden ve işçilerin şefi olduğu öğrenilen Sinan Yılmaz son yolculuğuna İstanbul Küçükçekmece'deki Fatih Camii'nden uğurlandı. Yılmaz cenazesi namazının ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde konuşan ağabey Kenan Yılmaz "Memleketteydim. Haberi alır almaz İstanbul'a gittim. İhmal iddiaları konuşuluyor. Devletimiz gereğini yapacaktır. Sonuna kadar güveniyorum" dedi.Eşini kaybetmenin acısı ile yıkılan Fatma Yılmaz'ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Acılı eşin gözyaşları eşliğinde kurduğu şu cümleler yürekleri dağladı: "Televizyonlarda izliyordum. 'Patlama oldu, yangın oldu. Ocaklara ateş düştü' diye. Şimdi bizim ocağımız söndü. 'Ben ölünce siz yapacaksınız?' derdi bize. Şimdi ne yapacağız?"/SABAHİstanbul'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden demirci işçilerden baba Yılmaz Kıhrı (60) ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri dün Giresun Tirebolu'da toprağa verildi. Tek çocuk olan Akın Kıhrı'nın gece kulübünde çalışırken işler yetişmeyince eski bir usta olan babasını da memleketten yanına çağırdığı ortaya çıktı. 1 haftalığına oğluna yardıma giden baba ve oğlu yangında can verdi. Yılmaz Kıhrı'nın cenazede SABAH'a konuşan bir arkadaşı, "Melek gibi bir insandı, yetim büyüdü. Oy kullanmaya gelmişti görüştük. Cumhurbaşkanımızı çok severdi, geldi oyunu kullandı tekrar oğluna yardıma gitti" dedi. Yılmaz Kıhrı'nın yeğeni Salim Kıhrı ise "Normalde 3 kapısı var, 2'sini kapatmışlar. Kalan bir kapıya ulaşabilmek için de en az 5-6 dakika yürümek gerekiyormuş" dedi./ SABAHGece kulübü yangınında hayatını kaybeden barmen Binali Çayır'ın cenazesi, memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Çağlayan Beldesi'ne bağlı Mertekli Mahallesi'ndeki cemevine getirilen Çayır'ın cenazesi, burada yapılan duaların ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.Yangında ölen Ahmet Uzun (36) ile Ali Kartal (25) memleketleri Şırnak İdil'de toprağa verildi.SABAHYangında hayatını kaybeden Ramazan Alpan'ın cenazesi Kastamonu'nun Sefer Köyü mezarlığında, Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi ise Günebakan Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.:Yangında ölen 21 yaşındaki Hüseyin Ak'ın cenazesi dün Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Köyü'nde defnedildi. Ak'ın annesi Hava Ak 'Bebeğin daha 20 günlüktü, beşikte bırakıp gittin" diyerek ağıt yaktı./SABAHGece kulübünde Efe Demir'in (17) yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 5 ay önce bir marangozun yanında çırak olarak işe başlayan Efe'nin 3-4 gündür ustasıyla birlikte kulübe gidip geldiği öğrenildi. Efe'nin İstanbul Sarıyer'deki cenazesinde gözyaşı döken güvenlik görevlisi baba Adem Demir, "Olayda ihmal var. Başka acil çikiş kapısı olmalıydı. Sorumlulular en ağır cezayı alsın" dedi. Ceyhan TORLAK / SABAHGece kulübündeki yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Barış Güngör, memleketi Batman'da asri mezarlıkta toprağa verildi. Güngör'ün kuzeni Adil Güngör, "Barış 3- 4 ay önce askerden geldi. Askerden sonra yanımıza İstanbul'a geldi. Bizde kalıyordu ve 3-4 ay orada çalıştı. Çalıştıktan sonra bir daha Batman'a döndü. Batman'dan tekrar İstanbul'a gelip bir daha dönmemek üzere İstanbul'a eşyalarını almaya geldi. Barış bana 'Ben artık burada ailemden daha fazla ayrı durmak istemiyorum, ailemi çok özlüyorum. 3 gün içerisinde geri döneceğim' dedi. Arkadaşları 'Birkaç gün çalış öyle dön' deyince 'Tamam' demiş. Cenazesi bize geldi" dedi./SABAH