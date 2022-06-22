Survivor final ne zaman, Survivor 2022 şampiyonluk ödülü ne sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Bir sezon boyunca rekabetin olduğu yarışmada şampiyon belli olunca canlı yayında açıklanıyor. Şampiyonun belli olacağı final öncesi yarışmacıların heyecanı arttı. Peki Survivor 2022 final ne zaman? Survivor şampiyonluk ödülü ne, birinci ne kazanacak?