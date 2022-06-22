Survivor final ne zaman, Survivor 2022 şampiyonluk ödülü ne sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Bir sezon boyunca rekabetin olduğu yarışmada şampiyon belli olunca canlı yayında açıklanıyor. Şampiyonun belli olacağı final öncesi yarışmacıların heyecanı arttı. Peki Survivor 2022 final ne zaman? Survivor şampiyonluk ödülü ne, birinci ne kazanacak?
Survivor şampiyon ödülü henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
2022 All Star sezonu için daha farklı bir beklenti bulunuyor.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban şampiyonluk ödülü olarak 500 bin TL almıştı. Ancak Survivor All Star 2022 şampiyonluk ödülü henüz açıklanmadı.
Survivor'da 2021 sezonu 129 bölüm yayınlanarak 25 Haziran 2021 tarihinde bitmişti. Survivor'un 2022 sezonunun da benzer tarihlerde final yapılacağı ön görülüyor. Acun Ilıcalı kesin tarihi açıklamadı.