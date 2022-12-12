Survivor yarışmacıları gelen açıklama sonrası binlerce kişinin gündemine bomba gibi düştü. 44 yaşındaki ünlü ismin programda yer alacağını bildiren Acun Ilıcalı'nın diğer yarışmacıları da kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak ve ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 2023 kadrosu yarışmacıları ile ilgili gelen o açıklama ve tüm detaylar.
SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!
Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.