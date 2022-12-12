Haberler Yaşam Haberleri Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor yarışmacıları kimler olacak ve ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:40 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:40

Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor yarışmacıları kimler olacak ve ne zaman başlayacak?

Survivor kadrosu merakla beklenirken ilk açıklama geldi ve yarışmada yer alacak ilk isim böylece belli oldu. Ünlü oyuncu Berdan Mardini’nin 2023 sezonunda yer alacağını duyuran yapımcı Acun Ilıcalı’nın bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken “Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak ve ne zaman başlayacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 2023 kadrosu yarışmacıları ile programın başlayacağı tarih gibi tüm detaylar.

Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor yarışmacıları kimler olacak ve ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacıları gelen açıklama sonrası binlerce kişinin gündemine bomba gibi düştü. 44 yaşındaki ünlü ismin programda yer alacağını bildiren Acun Ilıcalı'nın diğer yarışmacıları da kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak ve ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 2023 kadrosu yarışmacıları ile ilgili gelen o açıklama ve tüm detaylar.

SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.

SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.

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Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor yarışmacıları kimler olacak ve ne zaman başlayacak?
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