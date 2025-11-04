SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI AÇIKLANIYOR! Kadroya yeni isim... Survivor ne zaman, yeni sezonda kimler var?

Yeni sezon formatının Ünlüler/All Star olacağı konuşulan Survivor 2026 için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı'nın peş peşe açıkladığı iddialı isimler heyecanı artırıyor. Şarkıcı ve oyuncu isimlerin ardından yarışmaya katılan son isim ise spor camiasından geldi. Futbol kariyerinde attığı kritik gollerle hafızalara kazınan efsane futbolcu yarışmada takip edilecek. İşte, Survivor yarışmacıları:
Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanmaya devam ediyor. Şarkıcı ve oyuncu isimlerin ardından yarışmacıların arasında dikkat çekecek bir diğer isimse eski Süper Lig golcüsü oldu.
DİLAN ÇITAK
KEREMCEM
BAYHAN