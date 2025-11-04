Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI AÇIKLANIYOR! Kadroya yeni isim... Survivor ne zaman, yeni sezonda kimler var?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 16:42

TV8 ekranlarının en zorlu yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için bomba bir isim daha kadroya katıldı! Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş bir ismin Survivor 2026 kadrosunda yer alacağını duyurdu. Peki, Survivor yarışmacıları kimler oldu ve yeni sezon ne zaman başlıyor, açıklandı mı? İşte tüm detaylar!

Yeni sezon formatının Ünlüler/All Star olacağı konuşulan Survivor 2026 için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı'nın peş peşe açıkladığı iddialı isimler heyecanı artırıyor. Şarkıcı ve oyuncu isimlerin ardından yarışmaya katılan son isim ise spor camiasından geldi. Futbol kariyerinde attığı kritik gollerle hafızalara kazınan efsane futbolcu yarışmada takip edilecek. İşte, Survivor yarışmacıları:

Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanmaya devam ediyor. Şarkıcı ve oyuncu isimlerin ardından yarışmacıların arasında dikkat çekecek bir diğer isimse eski Süper Lig golcüsü oldu.

MERT NOBRE SURVİVOR 2026'DA!

Brezilya asıllı Mert Nobre Survivor 2026 kadrosuna katıldı. 2004-2011 yılları arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Nobre Ünlüler&All Star kadrosunda yarışacak.

İşte, açıklanan diğer Survivor yarışmacıları:

DİLAN ÇITAK

KEREMCEM

BAYHAN

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2026 sezonunun yayın tarihi henüz netleşmedi. Yarışmanın MasterChef finali ardından yeni yılda başlaması bekleniyor.

