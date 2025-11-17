Survivor 2026 yarışmacıları kimler, yeni sezon ne zaman? Ünlüler & All Star kadrosuna yeni isim!

Acun Ilıcalı'nın sunumu ve yapımcılığıyla ekranlara gelen Survivor, 2026 sezonunda da izleyicileri Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu şartlarına götürmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi, yeni sezon öncesinde kadroya katılacak isimler büyük bir gizem perdesi altında açıklanmaya başlandı. Milli sporcuların ve tanınmış yüzlerin yer alacağı Survivor 2026 kadrosu ve yayın tarihi araştırmalara konu oldu.