Survivor 2026 yarışmacısı Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli?? Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın hayatı ve kariyeri

Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yarışmanın yedinci yarışmacısını duyurdu. Ünlü isim, Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın oldu. Peki, Murat Arkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Arkın'ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...
Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Meryem Boz ve Serhat Onat açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yedinci yarışmacıyı duyurdu.
Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil oldu.
Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum."
Murat Arkın; kimlikteki ismiyle Murat Cüreklibatur 4 Mayıs 1975 İstanbul doğumlu. Babası Cüneyt Arkın'ın izinden giden ve oyunculuğu seçen ünlü ismin babasına benzerliği de oldukça dikkat çekici.
Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu.
Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.
Son döneme Börü ve Dağ filmleri ile damga vuran Murat Arkın zaman zaman Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlere benzer yapımlarda da yer aldı.
Panzehir
Dağ II
Arif V 216
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Börü
Pis Yedili
Harem
Makine Kada
Börü
Uykusuzlar Kulübü
Börü 2039