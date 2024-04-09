Haberler Yaşam Haberleri İŞTE POTA! Survıvor 3. eleme adayı kim oldu? 8 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 9.4.2024 00:57 Son Güncelleme: 9.4.2024 00:57

İŞTE POTA! Survıvor 3. eleme adayı kim oldu? 8 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Peki, 8 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı

İŞTE POTA! Survıvor 3. eleme adayı kim oldu? 8 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor All Star'ın 8 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

8 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı mavi takımdan YASİN oldu.

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İŞTE POTA! Survıvor 3. eleme adayı kim oldu? 8 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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