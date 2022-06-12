Survivor Anıl kimdir? Survivor Anıl Berk Baki kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Survivor Anıl Berk Baki Survivor macerasına veda etti. Güçlü yarışmacılar arsında gösterilen ünlü isim, potadan çıkamadı. Elemenin açıklanmasının hemen ardından gündeme gelen "Survivor Anıl kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Zaman zaman sevgilisi ve spor geçmişi ile gündeme gelen yarışmacı hakkında "Survivor Anıl kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?" soruları da gündemde. Peki, Anıl Berk Baki kimdir? İşte detaylar…
SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmekte aynı zamanda Milli sporcudur.