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Giriş Tarihi: 12.6.2022 00:40

Survivor Anıl kimdir? Survivor Anıl Berk Baki kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Survivor Anıl kimdir? Survivor Anıl Berk Baki kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Bu akşam Survivor’da elenen yarışmacı Anıl Berk Baki oldu. Hemen ardından gündeme gelen “Survivor Anıl kimdir?” sorusu yanıt aramaya başladı. Final adayı olarak gösterilen yarışmacı zorlu potadan çıkamadı ve bu hafta elenen isim oldu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan sonucun ardından “Survivor Anıl kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, Anıl Berk Baki kimdir, doğum tarihi nedir? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler…

Survivor Anıl Berk Baki Survivor macerasına veda etti. Güçlü yarışmacılar arsında gösterilen ünlü isim, potadan çıkamadı. Elemenin açıklanmasının hemen ardından gündeme gelen "Survivor Anıl kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Zaman zaman sevgilisi ve spor geçmişi ile gündeme gelen yarışmacı hakkında "Survivor Anıl kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?" soruları da gündemde. Peki, Anıl Berk Baki kimdir? İşte detaylar…

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmekte aynı zamanda Milli sporcudur.

Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzonludur.

SURVİVOR ANIL SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü yarışmacı yarışmada dilinden düşürmediği sevgilisi İlayda Oral ile birlikte. Oral da sporla ilgileniyor ve sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Survivor Anıl kimdir? Survivor Anıl Berk Baki kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
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