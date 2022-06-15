Survivor araba ödülü 2022 Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülünde verilen son model lüks araç Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Survivor'da ödül oyununda verilen LEXUS NX 350h oldukça merak ediliyor. Otomobilin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sürekli merak ediliyor. Özellikle görünümü ve elektrikli olması birçok vatandaşı etkiledi. Bugün ödül oyununu kazanan yarışmacı Batuhan bu değerli lüks arabayı eve götürecek. Vatandaşlar da Survivor'da verilen Lexus NX 350h kaç TL sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor ödül oyununda verilen arabanın markası ne? İşte detaylar...