Haberler Yaşam Haberleri Survivor araba ödülü 2022 Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülünde verilen son model lüks araç Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
Giriş Tarihi: 15.6.2022 23:29 Son Güncelleme: 15.6.2022 23:31

Survivor araba ödülü 2022 Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülünde verilen son model lüks araç Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Survivor araba ödülü 2022 Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülünde verilen son model lüks araç Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Survivor ödül oyununda verilen otomobilin markası merak ediliyor. Acun Ilıcalı verilen aracın modelini Lexus NX 350h olarak açıkladı. Arabayı gören vatandaşlar Lexus NX 350h'nin fiyatını merak ediliyor. Bugün ödül oyununda arabayı kazanan kişi belli oldu. Batuhan arabayı evine götürüyor. Vatandaşlar da Survivor’da ödül oyununda verilen Lexus NX 350h , fiyatı ne kadar? sorusunu yöneltiyor. Batuhan ile Ogeday arasında giden oyunda kimin kazanacağı merak konusu. Peki, verilen araba kaç TL? İşte detaylar…

Survivor'da ödül oyununda verilen LEXUS NX 350h oldukça merak ediliyor. Otomobilin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sürekli merak ediliyor. Özellikle görünümü ve elektrikli olması birçok vatandaşı etkiledi. Bugün ödül oyununu kazanan yarışmacı Batuhan bu değerli lüks arabayı eve götürecek. Vatandaşlar da Survivor'da verilen Lexus NX 350h kaç TL sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor ödül oyununda verilen arabanın markası ne? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNDA VERİLEN ARABANIN MARKASI NEDİR?

Ödül oyununda araba gösterildi. Lexus 2022 model NX 350h adlı süper lüks araba bu akşam sahibini bulacak.

SURVIVOR'DA VERİLEN ARABA KAÇ TL?

Lexus'un süper lüks aracı olan NX 350h bugün sahibini bulacak. Oynanan oyun sonrası verilecek araba, oyunu kazanana gidecek. Aracın Türkiye fiyatı 2,5 milyon TL'yi buluyor.

SURVIVOR ARABA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanan araba oyunu sonunda başarılı olan Batuhan arabayı evine götürecek. Nisa'yı final oyununda 4 - 2 mağlup ederek arabayı evine götürmeye hak kazandı.

SURVIVOR'DA VERİLEN ARABA ÖZELLİKLERİ

Lexus NX350h kendi kendini şarj edebilen hibrit ve çarpıcı yeni görünümüyle elektrikli sürüş performansını arttırabiliyor.

Maksimum hız: 200

Azami yüklük ağırlık: 2540 kg

YENİ LEXUS NX FİYATI NE KADAR?

Kendi kendine şarj edebilen özelliği ile hibrita raç Lexus Nx fiyatları genel olarak şu şekilde:

NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL

NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL

NX 350h 4x4 Business Plus 1.900.000 TL

NX 350h 4x4 Executive 2.100.000 TL

NX 350h 4x4 F Sport 2.300.000 TL

NX 350h 4x4 Exclusive 2.300.000 TL

NX 450h+ 4x4 Exclusive 2.375.000 TL

NX 450h+ F Sport 2.575.000 TL

NX 450h+ Exclusive 2.575.000 TL

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Survivor araba ödülü 2022 Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülünde verilen son model lüks araç Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
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