Survivor araba ödülü 2022 Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülünde verilen son model lüks araç Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Survivor'da ödül oyununda verilen LEXUS NX 350h oldukça merak ediliyor. Otomobilin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sürekli merak ediliyor. Özellikle görünümü ve elektrikli olması birçok vatandaşı etkiledi. Bugün ödül oyununu kazanan yarışmacı Batuhan bu değerli lüks arabayı eve götürecek. Vatandaşlar da Survivor'da verilen Lexus NX 350h kaç TL sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor ödül oyununda verilen arabanın markası ne? İşte detaylar...
Ödül oyununda araba gösterildi. Lexus 2022 model NX 350h adlı süper lüks araba bu akşam sahibini bulacak.
Bu akşam oynanan araba oyunu sonunda başarılı olan Batuhan arabayı evine götürecek. Nisa'yı final oyununda 4 - 2 mağlup ederek arabayı evine götürmeye hak kazandı.
Lexus NX350h kendi kendini şarj edebilen hibrit ve çarpıcı yeni görünümüyle elektrikli sürüş performansını arttırabiliyor.
Maksimum hız: 200
Azami yüklük ağırlık: 2540 kg
Kendi kendine şarj edebilen özelliği ile hibrita raç Lexus Nx fiyatları genel olarak şu şekilde:
NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL
NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL
NX 350h 4x4 Business Plus 1.900.000 TL
NX 350h 4x4 Executive 2.100.000 TL
NX 350h 4x4 F Sport 2.300.000 TL
NX 350h 4x4 Exclusive 2.300.000 TL
NX 450h+ 4x4 Exclusive 2.375.000 TL
NX 450h+ F Sport 2.575.000 TL
NX 450h+ Exclusive 2.575.000 TL