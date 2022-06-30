Batuhan Karacakaya Survivor finale kaldı. Böylece 2021 yılında 7. olduğu Survivor'ın 2022 versiyonunda ilk 3'e kaldı. Aynı zamanda Survivor araba ödülünü evine götüren de Batuhan'dı. Bu sebeple Survivor Batuhan nereli, kaç yaşında soruları iletiliyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!
1997 doğumlu mimar ve Türk oyuncudur.
İlk defa Beşinci Boyut'ta oynamıştır. Konuk oyuncudur. Aşkı Memnu'da Bülent Ziyagil'i oynamasıyla ünlendi. Kendisi, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolüne can verdi.
2021 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star'da yarıştı ve 7. oldu. 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır.
Kazandığı arabanın markası LEXUS NX 350H'dir. Fiyatı 2 buçuk milyon TL'dir.
Dersimiz: Atatürk
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Baymin Url
Aşk Tesadüfleri Sever
Uzun Hikaye
Dreamcoin
Büyük Buluşma Tunç
Beşinci Boyut
Bıçak Sırtı
Aşk-ı Memnu
Sen de Gitme
Umutsuz Ev Kadınları
Diriliş Ertuğrul