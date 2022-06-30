Haberler Yaşam Haberleri Survivor Batuhan elendi mi, finalde mi? Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:35 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:35

Survivor Batuhan elendi mi, finalde mi? Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Batuhan elendi mi, finalde mi? Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Batuhan finale adını yazdırmaya çok yaklaştı. 2021 sezonunda 7. olan yarışmacı, All Star’da finale kadar kendini attı. Survivor Batuhan kazandığı araba ile gündemi bir süre meşgul etti. Ünlüler takımında yarışan ünlü oyuncu, Nisa'ya elendi. Aşkı Memnu Bülent karakteriyle akıllarımıza kazınan Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, nereli, kaç yaşında soruları sürekli soruluyor. Peki, Survivor Batuhan kimdir, nereli?

Batuhan Karacakaya Survivor finale kaldı. Böylece 2021 yılında 7. olduğu Survivor'ın 2022 versiyonunda ilk 3'e kaldı. Aynı zamanda Survivor araba ödülünü evine götüren de Batuhan'dı. Bu sebeple Survivor Batuhan nereli, kaç yaşında soruları iletiliyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

1997 doğumlu mimar ve Türk oyuncudur.

İlk defa Beşinci Boyut'ta oynamıştır. Konuk oyuncudur. Aşkı Memnu'da Bülent Ziyagil'i oynamasıyla ünlendi. Kendisi, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolüne can verdi.

2021 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star'da yarıştı ve 7. oldu. 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır.

BATUHAN KARACAKAYA NERELİ?

Batuhan Karacakaya İstanbulludur.

SURVIVOR BATUHAN ARABA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Kazandığı arabanın markası LEXUS NX 350H'dir. Fiyatı 2 buçuk milyon TL'dir.

BATUHAN KARACAKAYA FİLMLERİ

Dersimiz: Atatürk

Bekle Beni

Baymin Url

Aşk Tesadüfleri Sever

Uzun Hikaye

Dreamcoin

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ

Büyük Buluşma Tunç

Beşinci Boyut

Bıçak Sırtı

Aşk-ı Memnu

Sen de Gitme

Umutsuz Ev Kadınları

Diriliş Ertuğrul

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Batuhan elendi mi, finalde mi? Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA