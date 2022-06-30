BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

1997 doğumlu mimar ve Türk oyuncudur.

İlk defa Beşinci Boyut'ta oynamıştır. Konuk oyuncudur. Aşkı Memnu'da Bülent Ziyagil'i oynamasıyla ünlendi. Kendisi, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolüne can verdi.

2021 Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star'da yarıştı ve 7. oldu. 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır.