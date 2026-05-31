Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı potası

Dominik Cumhuriyeti'nde şampiyonluk yarışı giderek kızışırken, TV8'in yarışma programı Survivor'da bu akşam haftanın en kritik virajlarından birine girildi. Mert Nobre'nin dün akşamki sembol finalini kazanarak son 6 biletini cebine koymasının ardından, adada kalan diğer isimler için çember iyice daraldı. 31 Mayıs 2026 Survivor yeni bölümünde dokunulmazlık sembolünü müzesine götürecekler henüz netleşmedi.
Survivor 2026'da dün akşam ekrana gelen sembol oyunu finalinde Nefise ve Mert Nobre karşı karşıya gelmiş, kıran kırana geçen mücadelenin galibi Nobre olmuştu. Adını doğrudan son 6 yarışmacı arasına yazdıran ilk isim olan Nobre, bu akşamki oyunda nispeten rahat bir nefes alırken, diğer yarışmacılar için durum hiç de iç açıcı değil.