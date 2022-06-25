Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı, Survivor 2022 eleme adayları kim sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Cumartesi günü Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim belli oluyor. Her hafta bir bir adaya veda eden yarışmacıların ismi ada konseyinde çıkıyor. Bu hafta gerçekleşen ilk üç dokunulmazlık oyunu ardından bugün 1. Dokunulmazlık oyunu kazananı ve Survivor 1. Eleme adayı ortaya çıkıyor. Haftalık olarak belirlenmeye başlayan kırmızı takım ve mavi takım kıyasıya mücadele ediyor. İşte Survivor elenen isim ve tüm bilgiler…
Survivor 2022 1. eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı açıklanınca haberimizde yer alacak.
Survivor'da bu akşamın dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz belli olmadı
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olurken Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanıyor. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt buluyor. 28 Haziran SMS sıralama sonucu elenen isim belli olacak. Bugün bireysel dokunulmazlık oyunu var.
Zorlu parkurda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan yarışmacılar terinin son damlasına kadar mücadele verdi ve kadınlar mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar aynı parkur üzerinde takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak için kozlarını paylaştı.