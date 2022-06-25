Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bu hafta eleme adayı kim oldu sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Survivor 2022 finale adım adım yaklaşılırken SMS oylaması ile sonuncusu çıkacak Survivor eleme adayı ardından potanın adresi belli olacak. Hafta boyunca düzenlenen üç dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde Survivor hayallerine veda eden isim netleşiyor. 24 Haziran Cuma günü yarışmacılar haftanın son dokunulmazlığında karşılaştı. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim girdi? 24 Haziran 2022 Survivor eleme adayları ile bu hafta adaya kim veda etti?
Son elenen isim şampiyon adayları arasında gösterilen Berkan oldu.
24 Haziran Cuma günü Ayşe, Nagihan ve Hikmet'in SMS sonuçları açıklandı.
Acun Ilıcalı bu hafta yarışmacılardan daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Nagihan olduğunu duyurdu. Survivor 2022'den elenen Nagihan son kez duygularını aktardı.
Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.
Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday Nagihan oldu.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Adem, ikinci dokunulmazlığını Ayşe kazanmıştı.
Haftanın üçüncü Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandı. Final oyununda Survivor 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı 4-1'lik skorla Adem Kılıçcı oldu.
24 Haziran akşamı yarışmacılarla basketbol challenge gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise kahve ve Survivor sonrası Türkiye'de lüks bir otelde 3 gün tatil oldu. Basketbol challenge kazananı da Adem oldu.
24 Haziran günü Survivor'da yarışmacılar haftanın son dokunulmazlığında karşılaştı. Adem ile Nagihan en iyi performansı yaparak direkt yarı finali garantiledi. Dokunulmazlığı kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Yayınlanan son bölümünde, konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın yapan Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin finallinin 30 Haziran Perşembe günü yayınlanacağını söyledi.
Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 2 finalist çıkacak.
İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde sona kalan iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.