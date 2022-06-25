SURVİVOR KİM ELENDİ?

Son elenen isim şampiyon adayları arasında gösterilen Berkan oldu.

24 Haziran Cuma günü Ayşe, Nagihan ve Hikmet'in SMS sonuçları açıklandı.

Acun Ilıcalı bu hafta yarışmacılardan daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Nagihan olduğunu duyurdu. Survivor 2022'den elenen Nagihan son kez duygularını aktardı.

Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.

Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday Nagihan oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Adem, ikinci dokunulmazlığını Ayşe kazanmıştı.

Haftanın üçüncü Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandı. Final oyununda Survivor 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı 4-1'lik skorla Adem Kılıçcı oldu.