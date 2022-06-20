Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de finale artık sayılı günler kaldı. Yaklaşık 6 ay süren emeğinin karşılığını almak isteyen son 7 yarışmacı parkurlarda varını yoğunu vererek bireysel dokunulmazlığı kazanmak istiyor. Hatırlanacağı üzere adada yapılan son elemede, Survivor olma hayallerine veda eden isim Ogeday Girişken olmuştu. Şimdi ise merak edilen yeni haftanın ilk eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Haziran Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2022'ye en son veda eden isim Ogeday Girişken oldu. Daha önce şampiyonluk yaşamış ismin bu vedası herkesi şaşırttı. Öte yandan dün yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Kıran kıran mücadelelere tanıklık eden yarışmada finale kadar takiplerini mağlup ederek gelen isimler Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı oldu.