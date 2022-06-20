Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de finale artık sayılı günler kaldı. Yaklaşık 6 ay süren emeğinin karşılığını almak isteyen son 7 yarışmacı parkurlarda varını yoğunu vererek bireysel dokunulmazlığı kazanmak istiyor. Hatırlanacağı üzere adada yapılan son elemede, Survivor olma hayallerine veda eden isim Ogeday Girişken olmuştu. Şimdi ise merak edilen yeni haftanın ilk eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Haziran Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı
Survivor 2022'ye en son veda eden isim Ogeday Girişken oldu. Daha önce şampiyonluk yaşamış ismin bu vedası herkesi şaşırttı. Öte yandan dün yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Kıran kıran mücadelelere tanıklık eden yarışmada finale kadar takiplerini mağlup ederek gelen isimler Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı oldu.
SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesinde, Adem Kılıççı ile Nagihan Karadere final etabına kadar geldi. Finalde ise Adem Kılıççı, 4-1'lik net bir skorla galibiyeti almayı başardı.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı yapımcılığında ve moderatörlüğünde 18 Haziran 2022 Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2022 All Star yarışmasında kritik eleme konseyinde, potada yer alan Berkan, Ogeday, Hikmet ve Nisa arasından birisi bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu.
SMS oyu sıralaması sonuçlarına göre Survivor'da bu hafta adaya veda eden yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu hafta Survivor'a veda eden isim, Ogeday oldu.