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Giriş Tarihi: 30.6.2022 16:05

Survivor Nisa kimdir? Survivor finalisti Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Survivor Nisa kimdir? Survivor finalisti Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Survivor All Star 2022 finali için geri sayım başladı. Saatler sonra belli olacak şampiyon için finalist koltukları oldu. Yarışmayı Nisa Bölükbaşı ya da Adem Kılıçcı kazanacak! Bununla birlikte “Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç” soruları yanıt arıyor. Şampiyon olursa uzun bir aradan sonra kadın bir yarışmacı kupayı kaldıracak. Peki, Survivor Nisa nereli, sevgilisi kim? İşte Survivor Nisa hakkında merak edilenler…

Survivor büyük final bu akşam gerçekleşiyor. Finalist koltuklarında Survivor Nisa ve Adem var. Finalistler belli olur olmaz yarışmanın yakın takipçileri "Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim" sorularına yanıt aramaya başladı. Nisa Bölükbaşı geçtiğimiz sezonda da güçlü bir yarışmacı olarak izleyicinin karşısında çıkmıştı. Peki, Survivor Nisa nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte hakkında bilgiler…

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tariginde Çek Cumhuriyeti Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı sporla çok küçük yaşlarda tanıştı.

Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde ünlü bir takımda yüzücü olan Bölükbaşı, yine küçük yaşlarda kayakla tanıştırıldı.

8 yaşında geldiğinde profesyonel olarak tenis oynamaya başlayan Survivor Nisa Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.

15 yaşında yüzücülüğünü mesleğe dönüştürdü ve yüzme hocası olarak görev almaya başladı. Daha sonra voleybol oynamaya başlayan Bölükbaşı, U20'de takımıyla ikincilik elde etti.

2018 yılında Mimarlık bölümünde okumaya başlayan Survivor Nisa; snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni olmak üzere sporun birçok dalıyla ilgileniyor.

SURVİVOR NİSA BOYU VE KİLOSU

Ünlü yarışmacı Survivor Nisa 1.70 cm boyunda ve 60 kilo.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ KİM?

Geçtiğimiz sezonda takım arkadaşı olduğu Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın ismi yine yarışmacı Ogeday Girişken ile anılmaya başladı.

Survivor Ogeday ile bir ilişkisi olup olmadığı henüz netleşmedi.

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Survivor Nisa kimdir? Survivor finalisti Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?
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