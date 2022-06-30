Survivor Nisa kimdir? Survivor finalisti Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Survivor büyük final bu akşam gerçekleşiyor. Finalist koltuklarında Survivor Nisa ve Adem var. Finalistler belli olur olmaz yarışmanın yakın takipçileri "Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim" sorularına yanıt aramaya başladı. Nisa Bölükbaşı geçtiğimiz sezonda da güçlü bir yarışmacı olarak izleyicinin karşısında çıkmıştı. Peki, Survivor Nisa nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte hakkında bilgiler…