Survivor Ogeday kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor Ogeday Girişken, yarışmanın son bölümünde eleme adayı olmasının ardından hakkındaki bilgiler merak edilerek "Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Survivor Ogeday hayatı ve biyografik detayları şöyle;
Ogeday Girişken (d. 27 Nisan 1992, Adana), Türk kürek sporcusu ve oyuncu.
Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.
Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı.