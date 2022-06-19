Haberler Yaşam Haberleri Survivor Ogeday kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 19.6.2022 00:30 Son Güncelleme: 19.6.2022 00:30

Survivor Ogeday kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor Ogeday kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2022 All Star yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Ogeday Girişken ile ilgili detaylar merak edilerek “Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor Ogeday Girişken, yarışmanın son bölümünde eleme adayı olmasının ardından hakkındaki bilgiler merak edilerek "Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SURVİVOR OGEDAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Ogeday hayatı ve biyografik detayları şöyle;



Ogeday Girişken (d. 27 Nisan 1992, Adana), Türk kürek sporcusu ve oyuncu.

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.



Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı.



Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.


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Survivor Ogeday kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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