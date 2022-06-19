Survivor Ogeday kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?





Ogeday Girişken (d. 27 Nisan 1992, Adana), Türk kürek sporcusu ve oyuncu.

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.