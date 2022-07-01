Survivor 2022 şampiyonu dün akşam büyük bir organizasyonla belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından SMS oylaması ardından duyurulan Survivor All Star birincisi coşkuyla karşılandı. Büyük ödülün ve şampiyonluk unvanının sahibi olan yarışmacı alkışlarla duyuruldu. Survivor şampiyonu Adem mi, Nisa mı, kim oldu soruları yanıtlandı! İşte Survivor şampiyonu 2022…
SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!
Aylardır süren Survivor All Star mücadelesi dün akşam son buldu. Final koltuklarında oturan Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı heyecanla kendi isimlerini duymayı bekledi.
SMS oylaması sonucunda 2022 Survivor şampiyonu Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Aylardır kıran kırana geçen mücadelede büyük ödülün sahibi tek bir isim oldu!
Peki, Survivor'da şampiyon kim oldu?
SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?
Finalin iki ismi geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Oynanan kıran kırana mücadelede ilk isim olarak Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırdı.
Ardından 29 Haziran'da ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu.
Survivor şampiyonu 30 Haziran 2022 akşamı son dakika belli oldu.
Survivor 2022 All Star'ın birincisi Nisa Bölükbaşı oldu.
SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR 2022?
Survivor büyük ödül Acın Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Araba ödülünde arabanın fiyatının 2 milyon TL olması sonucu beklentiler gittikçe artmış durumda.
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Her yıl gelenek haline gelen Survivor Araba oyunu bu sene de oynandı. Eğlenceli ve heyecanlı geçen mücadelede final adayı olarak gösterilen Batuhan Karacakaya 2.5 Milyon TL değerindeki arabanın sahibi olmuştu.
Nisa'nın büyük ödülü ise merak konusu.