Survivor 2022 şampiyonu dün akşam büyük bir organizasyonla belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından SMS oylaması ardından duyurulan Survivor All Star birincisi coşkuyla karşılandı. Büyük ödülün ve şampiyonluk unvanının sahibi olan yarışmacı alkışlarla duyuruldu. Survivor şampiyonu Adem mi, Nisa mı, kim oldu soruları yanıtlandı! İşte Survivor şampiyonu 2022…