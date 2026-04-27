Survivor Seren Ay diskalifiye mi oldu, yarışmadan elendi mi? Acun Ilıcalı aldıkları kararı paylaştı!

Giriş Tarihi: 27.04.2026 14:28

Survivor 2026 sezonunda heyecan doruktayken, izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Yarışmanın güçlü isimlerinden Seren Ay Çetin, olaylarla gündeme gelmeye devam ederken Lina odaklı yaşadığı son olayın ardından kader konseyine çıktı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, yarışmacının akıbeti netlik kazandı. Peki; Survivor Seren Ay diskalifiye mi oldu, elendi mi?

  • ABONE OL

Survivor Türkiye macerasında dengeler bir kez daha değişiyor. Parkurlardaki hırsıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin'in olayı ile ilgili beklenen haber, konseyde açıklandı. Yarışma yönetiminin kapsamlı incelemeleri sonucunda, genç sporcunun kullandığı kötü sözler ve kavgalar sabrı sınıra taşıdı.

SURVİVOR SEREN AY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Adanın huzurunu kaçıran son kavgalanın ardından Acun Ilıcalı, yarışmacıları ve Seren Ay'ı acil durum konseyinde topladı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Ilıcalı, Survivor'ın bir yarışma olduğunu ancak saygı çerçevesinin dışına çıkılamayacağını vurguladı.

Ilıcalı, yaşanan olayların ardından kredisinin kalmadığını söylediği yarışmacının Nisanur olayından başlayarak pek çok kavga ve kötü söze karışmasını umutsuzluk olarak değerlendirdi.

Bu kapsamda Seren Ay yarışmadan diskalifiye edildi.

Herhangi bir pozitif gelişme olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, tehlike gördüklerini dile getirerek değerlendirme sonucunu yarışmacı ile paylaştı. Seren Ay diskalifiye olmasının ardından yarışmaya veda etti.

Yarışmaya veda etmeden haksız olduğunu düşünmediğini dile getiren yarışmacı Lina olayında haklı olduğunu sadece sinirlerini kontrol etmekte zorlandığını açıkladı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA