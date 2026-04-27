Survivor Seren Ay diskalifiye mi oldu, yarışmadan elendi mi? Acun Ilıcalı aldıkları kararı paylaştı!

Survivor Türkiye macerasında dengeler bir kez daha değişiyor. Parkurlardaki hırsıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin'in olayı ile ilgili beklenen haber, konseyde açıklandı. Yarışma yönetiminin kapsamlı incelemeleri sonucunda, genç sporcunun kullandığı kötü sözler ve kavgalar sabrı sınıra taşıdı.
Adanın huzurunu kaçıran son kavgalanın ardından Acun Ilıcalı, yarışmacıları ve Seren Ay'ı acil durum konseyinde topladı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Ilıcalı, Survivor'ın bir yarışma olduğunu ancak saygı çerçevesinin dışına çıkılamayacağını vurguladı.
Herhangi bir pozitif gelişme olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, tehlike gördüklerini dile getirerek değerlendirme sonucunu yarışmacı ile paylaştı. Seren Ay diskalifiye olmasının ardından yarışmaya veda etti.