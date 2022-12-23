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Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:00

Survivor yarışmacıları 2023 kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var? İşte Yeni sezon Survivor yarışmacıları kadrosu!

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2023 yarışmacıları bir bir paylaşılmaya devam ediyor. İlk olarak Berdan Mardini’nin programda yer alacağı duyurulurken ardından ise birbirinden ünlü isimler, Acun Ilıcalı tarafından paylaşıldı. Bu noktada ise “2023 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı bu yıl gücün yanı sıra akıl oyunlarının ön planda olacağını duyurdu. Peki, Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var? İşte tüm bu detaylar.

Survivor yarışmacıları 2023 kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var? İşte Yeni sezon Survivor yarışmacıları kadrosu!

Survivor 2023 yarışmacıları kadrosu, programın başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Masterchef'in hemen ardından tv8 ekranlarında yerini alacak olan programla ilgili olarak "2023 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var?" soruları yanıt arıyor. Yarışma programının Ocak ayında başlaması bekleniyor. Öte yandan "2023 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'den sonra yeni isimler de duyuruldu. İşte Survivor 2023 yeni sezon kadrosu ve detaylar.

Survivor yarışmacıları yeni sezon kadrosu açıklandı mı - belli oldu mu? Survivor 2023 yarışmacıları kimler ve ne zaman başlayacak?

AÇIKLANAN SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in ardından Yusuf Güney'in de Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Ilıcalı açıklamasında, "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacıları yeni sezon kadrosu açıklandı mı - belli oldu mu? Survivor 2023 yarışmacıları kimler ve ne zaman başlayacak?

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman da kadroya son dahil olan yarışmacılar.

Acun Ilıcalı, yıllardır gücün ön planda olduğu yarışmada artık büyük bir değişiklik olacağını duyurdu ve 'yaş', 'kilo' ve 'pratik zeka' vurgusu yaptı.

Survivor yarışmacıları yeni sezon kadrosu açıklandı mı - belli oldu mu? Survivor 2023 yarışmacıları kimler ve ne zaman başlayacak?

SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak'ta başlamıştı. Survivor'un Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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Survivor yarışmacıları 2023 kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var? İşte Yeni sezon Survivor yarışmacıları kadrosu!
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