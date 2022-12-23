Survivor 2023 yarışmacıları kadrosu, programın başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Masterchef'in hemen ardından tv8 ekranlarında yerini alacak olan programla ilgili olarak "2023 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var?" soruları yanıt arıyor. Yarışma programının Ocak ayında başlaması bekleniyor. Öte yandan "2023 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'den sonra yeni isimler de duyuruldu. İşte Survivor 2023 yeni sezon kadrosu ve detaylar.