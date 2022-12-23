Survivor 2023 yarışmacıları kadrosu, programın başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Masterchef'in hemen ardından tv8 ekranlarında yerini alacak olan programla ilgili olarak "2023 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var?" soruları yanıt arıyor. Yarışma programının Ocak ayında başlaması bekleniyor. Öte yandan "2023 Survivor yarışmacıları kimler oldu, yeni sezon kadrosunda kim var?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'den sonra yeni isimler de duyuruldu. İşte Survivor 2023 yeni sezon kadrosu ve detaylar.
AÇIKLANAN SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in ardından Yusuf Güney'in de Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.
Ilıcalı açıklamasında, "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak'ta başlamıştı. Survivor'un Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.
Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.