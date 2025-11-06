Şuşa’da yeniden doğuş! Kahramanlık şehri 28 yıl sonra ayağa kalkıyor

Karabağ bölgesinin sembol şehri Şuşa, 28 yıl süren Ermenistan işgalinin ardından Azerbaycan ordusunun kahramanlık mücadelesiyle 2020 yılında özgürlüğüne kavuştu. Bir zamanlar 25 bin kişinin yaşadığı şehirde bugün 377 aile, bin 411 kişi yaşıyor. Yıkımın izleri sürse de dönüşler kararlı adımlarla devam ediyor.

Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Ermenistan işgali döneminde büyük yıkıma uğrayan Şuşa'da birçok ev yerle bir edilirken, tarihi yapıların bir kısmı tahrip edildi. Azerbaycanlı şair Molla Panah Vagif adına inşa edilen müze-türbe kompleksi de bu dönemde tamamen yıkılmıştı. Anıt, şehrin kurtuluşunun ardından yeniden yapılarak eski ihtişamına kavuşturuldu.

KAHRAMANLIK DESTANININ YAZILDIĞI YER: CIDIR DÜZÜ

Şuşa'nın kurtuluşunda büyük öneme sahip noktalardan biri Cıdır Düzü oldu. Azerbaycan komandoları, 2020 yılında yüzlerce metre yüksekliğindeki sarp kayalıkları tırmanarak Ermeni birliklerini etkisiz hale getirdi. Bu stratejik bölge, Karabağ Zaferi'nin ve Şuşa'nın özgürlüğünün sembolü haline geldi. Bugün Cıdır Düzü'nde dalgalanan Azerbaycan bayrağı, Karabağ Zaferi'nin en güçlü simgesi olarak görülüyor. Kayalıklarda mermi izleri de halen bulunurken bazı şehitlerin isimleri de yazıldı.

KÜLTÜR BAŞKENTİ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Azerbaycan hükümeti tarafından "Ülkenin Kültür Başkenti" ilan edilen Şuşa'da yeniden inşa çalışmaları hızla sürüyor. Yıkılan konutların yerine modern yaşam alanları, okullar ve kültür merkezleri yapılıyor. Kentin kültürel dokusunu yeniden canlandırmak için sanatsal ve akademik etkinlikler düzenleniyor.

Bölgeyi ziyaret eden Türk gazeteciler, Cıdır Düzü'nde dalgalanan Azerbaycan bayrağı altında Karabağ Zaferi'nin anlamını bir kez daha yaşadı. Bir dönem yıkımın sembolü olan Şuşa, bugün yeniden doğuşun, kahramanlığın ve milli onurun şehri olarak anılıyor. Her taşında mücadele, her sokağında zaferin sesi yankılanıyor. Şuşa artık sadece bir şehir değil, bir milletin dirilişinin adı.