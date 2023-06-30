Susam Sokağı Karakterleri - Susam Sokağı Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Susam Sokağı karakterleri denildiğinde aklınıza gelen çok sayıda isim ve karakter olabilir. Bu karakterlerin her birinin özelliği ve beyninizde bıraktığı mesaj farklı olabilir. Susam Sokağı çizgi film karakterleri, her yaş grubundan insanın ilgisini çekmiş ve gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Çizgi filmin bu denli başarılı olmasının nedeni de budur. Susam Sokağı karakterler ve özellikleri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Susam Sokağı Karakterleri

Susam Sokağı, adından da anlaşılacağı gibi bir sokağın ismidir. Bu sokakta Türk örf ve adetlerine uygun aileler yaşar ve bu sokağa farklı çizgi film karakterleri eşlik eder. Söz konusu karakterlerin her biri, her yaş grubundan insanın gönlüne taht kurmuş ve günümüzde de halen sevilmektedir. Susam Sokağı'nın sevilen karakterleri denildiğinde karşınıza çok sayıda çizgi film ismi çıkacaktır.

Susam Sokağı Karakterler ve Özellikleri

Susam Sokağı karakterleri denildiğinde akla gelen isimler aşağıda sıralanmıştır.

Edi ve Büdü: Edi ve Büdü, Susam Sokağının sevilen iki kardeşidir. Bu kardeşler komiklikler yaparak insanları güldürürken bir yandan da çocukların eğitimi adına da mesajlar vermektedir.

Kurbağacık: Kurbağacık, Susam Sokağı'nın sevilen gazetecisidir. Güzel sesi ve Türkçesi ile insanları etkileyen bir karakterdir.

Kurabiye Canavarı: Bu karakter, yabancı versiyonundan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Gözleri dönebilen bu karakter oldukça sevimli ve sokağın maskotudur.

Açıkgöz: Son derece tatlı, acıklı ses tonu ve kırmızı burnu ile sevilen bir karakter olmayı başaran Açıkgöz, sokağın en sevilen karakterlerinden biridir.