Süslü Parantez Nasıl Yapılır? Klavyede Çengelli Parantez İşareti Nasıl Yapılır?

Çengelli parantez işareti, klavyede bazı özel sembolleri oluşturmanın bir yolu olarak kullanılır. Çeşitli bağlamlarda, özellikle matematik, programlama ve dilbilgisinde yaygın olarak kullanılan bir işarettir. Fakat bu sembolü klavyeden yazarken doğrudan bulmak veya oluşturmak bazen zor olabilmektedir. Bu bağlamda sıklıkla araştırılır. Süslü parantez nasıl yapılır, klavyede çengelli parantez işareti nasıl yapılır merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Süslü Parantez Nasıl Yapılır?

Bir metin yazarken süslü parantezleri (veya küme işaretlerini) kullanmak bazen gerekebilir. Klasik bir klavye kullanıyorsanız,

Süslü parantez açma işareti için: ALT GR + 7

Süslü parantez kapatma işareti için: ALT GR + 0 tuşlarına basarak süslü parantez yapabilirsiniz.

Klavyede Çengelli Parantez İşareti Nasıl Yapılır?

Klavye düzenine bağlı olarak, süslü parantezleri açmak ve kapatmak için farklı tuş kombinasyonlarını kullanmak gerekebilir.

Örneğin, Türkçe klavyede süslü parantez açmak için "ALT GR + 7", kapatmak için ise "ALT GR + 0" kombinasyonları kullanılabilirken,

İngilizce klavyede bu işaretleri oluşturmak için "SHIFT + Ğ" (açma) ve "SHIFT + Ü" (kapatma) kullanılabilir.