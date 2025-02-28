Haberler Yaşam Haberleri Susurluk Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Susurluk Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 28.2.2025 12:29 Son Güncelleme: 28.2.2025 12:29

Susurluk Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Susurluk Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Susurluk, Balıkesir’e bağlı bir ilçedir. İlçenin doğusunda Bursa batısında ise Çanakkale yer almaktadır. Konumu sebebiyle ilçe yıl içinde pek çok turiste ev sahipliği yapmaktadır. İlçeye ziyaretlerin yoğun olması sebebiyle ulaşımın nasıl sağlandığı da oldukça merak edilen konulardandır. Bu sebeple Susurluk otogar nerede ve yol tarifi ile Susurluk otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları sıklıkla sorulmaktadır.

Susurluk Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Susurluk Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Susurluk, Güney Marmara'nın neredeyse en eski bölgelerinden biridir. Birçok tarihi bölgeye sahip olan ilçe zaman içinde çeşitli imparatorluklara ev sahipliği de yapmıştır. Doğal yapısı ve tarihi geçmişiyle turistlerin ilgini çeken ilçeye pek çok ziyaret gerçekleşmektedir. Susurluk otogar nerede ve yol tarifi ile Susurluk otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları da ilçeyi ziyaret etmek isteyen turistler tarafından sıklıkla sorulmaktadır.

Susurluk Otogar Nerede?

Balıkesir'e bağlı olan ilçeye Türkiye'nin farklı birçok noktasından ulaşım sağlanabilir. Karayolu ile ulaşımı tercih edenler için de özel araç ve şehirler arası otobüs seferleri seyahat etmek mümkündür. Susurluk otogar adresi: Karşıyaka Mahallesi Balıkesir Caddesi, 10600 Susurluk/ Balıkesir olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Susurluk Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Susurluk ile Balıkesir arası yaklaşık olarak 45 kilometredir ve yolculuk 1 saat veya 45 dakika arasında değişebilir. Susurluk otogarına ulaşım sağlamak için de şehir merkezinden veya civar ilçelerden hareket eden minibüsler tercih edilebilir.

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Susurluk Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Susurluk Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
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