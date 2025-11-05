Süt toplama aracı TIR’a çarptı: 1 ölü

Milas Yatağan yolunda sürücü O.K. yönetimindeki süt toplama aracı Yatağan Eskihisar Mahallesi mevkisinde Milas istikametinden Yatağan'a seyir halinde iken önünde seyreden mermer yüklü TIR'ı arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine jandarma, trafik, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sek edildi. Kazada araç sürücüsü O.K. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içinde çıkarılan O.K.'nin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kaza sonrası Milas-Yatağan karayolu geçici süre trafik ulaşımına kapandı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.