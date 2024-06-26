Yanlış bir sütyen ölçüsü, gün boyu rahatsızlık hissine neden olabilir. Ayrıca sırt ve omuz ağrısı yaşanmasına da sebebiyet verebilir. Bu nedenle sütyen alışverişi yaparken doğru ölçüyü bulmak oldukça önemlidir. Doğru sütyeni almak için sütyen ölçüsü nasıl alınır, evde sütyen bedeni nasıl hesaplanır, nereden ölçülür gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.

Evde Sütyen Bedeni Nereden Ölçülür?



Evde sütyen bedeni için gerekli olan tek alet mezuradır. Ölçüm ise göğüs altı ve göğüs ucu üzerinden gerçekleştirilir.

Sütyen Ölçüsü Nasıl Alınır?



Sütyen modeli seçimi yaparken, bedene uygun bir model olması önemlidir. Sütyen ölçüsü almak içinse yalnızca bir mezura yeterlidir. Doğru bir sütyen seçimi için ölçü alma adımları aşağıdaki gibidir:

• Dik durun, bu esnada göğsünüzü fazla şişirmeyin ve omuzlarınızı düşürmemeye özen gösterin.

• Göğsünüzün altından mezurayı geçirerek ilk ölçüm adımını gerçekleştirin.

• Ardından ölçmüş olduğunuz değere 5 ekleyin.

Bu duruma örnek vermek gerekirse göğüs altı ölçümünüz 70 çıktı ise 5 ekleyerek 75 değerini elde edersiniz. Bu ölçüm sizin sütyen bedeninizi verir.

Evde Sütyen Bedeni Nasıl Hesaplanır?



Sütyen bedeni ölçüsü evde mezura ile kolaylıkla alınır. Kup ölçüsünü hesaplamak için ise göğüsler ölçülür. Gerekli adımlar aşağıdaki gibidir:

• Göğsün en geniş alanından ölçüm yapılması gerekir. Bu nedenle mezura, göğüs uçlarının üzerinden geçirilir.

• Ölçülen değerden, sütyen bedeni ölçüsü çıkarılır. Bu sayede kup ölçüsü belirlenir.

Bu duruma örnek vermek gerekirse kup için ortaya çıkan değeri 83 varsayalım. Sütyen bedeni 70 ise 83 - 70 = 13 olarak hesaplanır. Bu sayede kolaylıkla kup ölçüsü bulunur.

Kup ölçüleri ise harflerle değerlendirilir. Az önce verdiğimiz örneğe göre sütyen bedeni tam olarak 75B idir.

Sütyen kup beden ölçüleri aşağıdaki gibidir:

• 0 - 6,5 cm ise: A

• 6,5 - 13 cm ise: B

• 14 - 19,5 cm ise: C

• 19 - 26 cm ise: D

• 26 cm ve üzeri: DD