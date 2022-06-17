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Giriş Tarihi: 17.6.2022 17:18 Son Güncelleme: 17.6.2022 17:18

Süveyş Kanalı Nerede? Süveyş Kanalı Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Süveyş Kanalı Nerede? Süveyş Kanalı Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Süveyş Kanalı, oldukça eski bir tarihe sahip savaşlara, büyük ses getiren olaylara ve var olduğu günden bu yana ülkelerin her daim ilgisini çeken bir bölgedir. Stratejik konumu ve dünya deniz taşımacılığına sağladığını yardımlar sayesinde hayliyle ilgi çeken Süveyş Kanalı’nım konumu ve nerede olduğu sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. Süveyş Kanalı nereye bağlı? Süveyş Kanalı nerede? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birisi olan Süveyş Kanalı, tarih ve coğrafya derslerinde öğrencilerin karşısına çıkan, aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve strateji başlıkları altında sıklıkla denk gelinen konulardan birisidir. Peki, Süveyş Kanalı'na nasıl gidilir? Süveyş Kanalı nerededir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Süveyş Kanalı Nerede, Nasıl Gidilir?

Süveyş Kanalı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan bir bölgede yer almaktadır. Mısır topraklarının Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olduğu dönemde açılan bu kanal, Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 senesinde tamamlanmıştır.

Süveyş Kanalı, dünyadaki kapağı olmayan en uzun kanal olma özelliğinin yanı sıra Afrika çevresinde dolaşılmadan Asya ile Avrupa arasındaki deniz taşıması yapılamaya elverişliliğine sahiptir. Toplamda 193 kilometre uzunluğa sahip olan Süveyş Kanalının en dar kısmı ise 313 metredir. Hem gece hem de gündüzleri geçişlerin yapıldığı bu kanal, diğer kanallara nazaran en az kaza riski taşıyan bir kanaldır.

Coğrafik ve politik olarak oldukça mühim bir konumda olan Süveyş Kanalı günümüzde Mısır'a bağlıdır. Sina Yarımadası'nın batı tarafında yer alan bu kanala gitmek için denizyolu taşımacılığı kullanılmalıdır.

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Süveyş Kanalı Nerede? Süveyş Kanalı Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
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