Süveyş Kanalı Nerede? Süveyş Kanalı Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birisi olan Süveyş Kanalı, tarih ve coğrafya derslerinde öğrencilerin karşısına çıkan, aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve strateji başlıkları altında sıklıkla denk gelinen konulardan birisidir. Peki, Süveyş Kanalı'na nasıl gidilir? Süveyş Kanalı nerededir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Süveyş Kanalı Nerede, Nasıl Gidilir?

Süveyş Kanalı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan bir bölgede yer almaktadır. Mısır topraklarının Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olduğu dönemde açılan bu kanal, Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 senesinde tamamlanmıştır.

Süveyş Kanalı, dünyadaki kapağı olmayan en uzun kanal olma özelliğinin yanı sıra Afrika çevresinde dolaşılmadan Asya ile Avrupa arasındaki deniz taşıması yapılamaya elverişliliğine sahiptir. Toplamda 193 kilometre uzunluğa sahip olan Süveyş Kanalının en dar kısmı ise 313 metredir. Hem gece hem de gündüzleri geçişlerin yapıldığı bu kanal, diğer kanallara nazaran en az kaza riski taşıyan bir kanaldır.

Coğrafik ve politik olarak oldukça mühim bir konumda olan Süveyş Kanalı günümüzde Mısır'a bağlıdır. Sina Yarımadası'nın batı tarafında yer alan bu kanala gitmek için denizyolu taşımacılığı kullanılmalıdır.